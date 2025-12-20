پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی شب یلدا، طولانیترین شب سال، یکی از زیباترین سنتهای فرهنگی ایران محسوب میشود.
این شب فرصتی طلایی برای دورهمیهای خانوادگی، یادآوری احترام به بزرگترها و امید به روزهای روشن بهاری است. در شهرستان جاجرم، این مراسم با آداب و رسوم خاصی همراه است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ غنی این منطقه است.
در جاجرم، یکی از رسوم منحصر به فرد شب یلدا، مراسم «چلگی» است که در آن، خانواده نو داماد با شیرینیهای مخصوصی همچون حلوا کنجدی و دیگر تنقلات، به منزل عروس میروند تا عید چله را به خانواده او تبریک بگویند. مجمعههای بزرگ با دقت و محبت چیده شده و عطر دلنشین شیرینیها و تنقلات، فضای صمیمی و دوستانهای را برپا میکند.
همچنین در این شب زیبا، خانوادهها به خواندن اشعار حماسی شاهنامه میپردازند. این سنت با ریشه در تاریخ و تمدن خراسان، یادآور شجاعت و دلاوری اجداد ماست. لحظاتی که بزرگترها به ذکر مناقب اهل بیت (ع) و به ویژه مولای متقیان، امیر مؤمنان علی (ع) میپردازند، گرمایی خاص به محفل شب یلدا میبخشد و پیوندهای عمیق خانوادگی را مستحکم میکند.
عکاس خبری، سید محمد رسول حسینی، مراحل پخت این نوع شیرینی را به تصویر کشیده است تا نشان دهد چگونه این شیرینی با عشق و دقت تهیه میشود و چگونه میتواند بخشی از خاطرات گرم و دلپذیر شب یلدا را بسازد. با هم در این سفر عکاسی همراه می شویم و لحظات زیبا و پربار این شب را در کنار طعم دلچسب حلوا کنجدی تجربه می کنیم.