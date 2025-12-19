امروز: -
بارش شدید برف در تفت یزد

بارش شدید برف در شهر تفت یزد موجب شادی مردم و کشاورزان شد
عکاس :علی حسن زاده
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ - ۲۳:۴۹
برچسب ها: یزد ، تفت ، بارش برف ، برف ، کشاورزان
