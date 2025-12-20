پخش زنده
امروز: -
رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در اهواز با قهرمانی خوزستان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) یادبود زنده یاد لقمان رضایی مربی فقید شهرستان ایذه و استان خوزستان روزهای ۲۵ لغایت ۲۸ آذرماه در شهر اهواز برگزار شد و در پایان تیم میزبان بعنوان قهرمانی دست یافت.
در نتایج تیمی پس از قهرمانی خوزستان با ۱۳۸ امتیاز تیمهای قم با ۱۰۱ امتیاز، فارس با ۹۵ امتیاز دوم و سوم شدند.
مراسم توزیع مدال و اهدا کاپ قهرمانی با حضور حمید بنی تمیم مدیرکل، عماد حق علی معاونت توسعه ورزش و جوانان، رمضان جمالپور رئیس هیات کشتی خوزستان و جمعی از مسئولین، پیشکوستان و مربیان کشتی برگزار شد.