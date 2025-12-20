به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استانداری خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: روز شنبه، دستگاه های اجرایی با ۲ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به مصوبه ستاد مدیریت انرژی استان، بر اساس پیش‌ بینی هواشناسی مبنی بر بارش شدید برف و برودت هوا و یخبندان در سطح استان و به منظور کاهش مصرف انرژی و تسهیل در رفت و آمد کارکنان، ساعت آغاز کار کارکنان دستگاه های اجرایی استان (به جز واحدهای عملیاتی، امدادی و خدمات رسان) فردا شنبه با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود.

مادران شاغل دارای فرزند کمتر از ۶ سال با هماهنگی مدیران می توانند از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.