به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت داوران بخش «صحنه‌ای» هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی معرفی شدند.

در بخش «صحنه‌ای»، فرهاد مهندس‌پور، پانته‌آ پناهی‌ها و بهزاد آقاجمالی به‌عنوان اعضای هیئت داوران حضور دارند.

مدیریت بخش «صحنه‌ای» این دوره از جشنواره بر عهده میلاد نیک‌آبادی است.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از وقفه‌ای هشت‌ساله دوباره برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت دارد.

هفتمین دوره این جشنواره از ۲۸ آذر تا ۴ دی در تهران برگزار می‌شود.