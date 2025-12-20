پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه مراغه گفت: نخستین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج، در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ یحیی حیدری افزود: رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با مشارکت ۳۶ نفر بسیجی و فعال نهادهای فرهنگی و آموزشی برگزار شد.
وی افزود: رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی گروههای خلاق و متعهد در حوزه تولید محتوای دیجیتال برگزار میشود و بستری برای پرورش ایدههای نوآورانه در عرصه رسانههای نوین فراهم کرده است.
سرهنگ حیدری اضافه کرد: این رویداد در پنج بخش نرمافزار موبایلی، پویانمایی، بازی موبایلی، ویدئو موشن و گرافیک و با محورهای موضوعی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان، کنگره ملی شهدای مراغه و مراغه در گذر زمان برگزار شد.
فرمانده سپاه مراغه گفت: دراین دورهمی تخصصی ۱۲ اثر دیجیتال در بخشهای مختلف تولید و به دبیرخانه رویداد تحویل داده شد.
وی افزود: معرفی آثار برگزیده رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج همزمان با ایامالله دهه فجر برگزار و از برگزیدهها قدردانی خواهد شد.
سرهنگ حیدری گفت: این برنامه در اجرای برنامههای کنگره ملی شهدای مراغه و به همّت قرارگاه فضای مجازی سپاه، با همکاری دانشگاه مراغه، شهرداری و شورای اسلامی شهر، بسیج دانشجویی، آموزش و پرورش و فرهنگیـهنری سپاه مراغه برگزار شد.