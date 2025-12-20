به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سخنگوی سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل امروز اعلام کرد که قحطی در غزه به عقب رانده شده است و خانواده‌های بسیار بیشتری می‌توانند به غذا دسترسی داشته باشند، اما این دستاورد‌ها همچنان بسیار شکننده هستند.

دوجاریک تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱.۶ میلیون نفر در غزه یعنی بیش از ۷۵ درصد از جمعیت هنوز با سطوح شدید ناامنی غذایی حاد و سوء تغذیه شدید رو‌به‌رو باشند و طوفان‌های سهمگین زمستانی وضعیت را تشدید می‌کند و زیرساخت‌های حیاتی از بیمارستان‌ها گرفته تا نانوایی‌ها، آب و خدمات بهداشتی همگی در حال تلاش هستند.

وی بر حمایت از آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد (UNRWA) که نقش حیاتی در خدمت به مردم فلسطین در غزه، کرانه باختری و سراسر منطقه ایفا می‌کند، تاکید کرد و گفت: تنها راه حل پایدار، آتش‌بس پایدار است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش طبقه‌بندی یکپارچه مرحله امنیت غذایی (IPC) حدود ۱.۶ میلیون نفر تا اواسط آوریل سال آینده (۲۰۲۶) همچنان با سطوح بالای ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند بود. از این میان، حدود یک‌هزار و ۹۰۰ نفر در غزه با گرسنگی فاجعه‌بار (مرحله پنج و بیش از ۵۷۰ هزار نفر با وضعیت اضطراری (مرحله چهار) روبه‌رو خواهند شد.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند که تا اواسط اکتبر سال آینده، بیش از یکصد هزار کودک زیر پنج سال و ۳۷ هزار زن باردار و شیرده به درمان سوء تغذیه حاد نیاز خواهند داشت.

همچنین اعلام شده است که هیچ کودکی حداقل استاندارد تنوع غذایی را دریافت نمی‌کند و دو سوم کودکان از فقر شدید غذایی رنج می‌برند.

آغاز فصل زمستان، بیماری‌های مرتبط، شرایط نامناسب بهداشت و دسترسی محدود به غذای سالم و متنوع، آسیب‌پذیری در برابر سوء تغذیه را افزایش داده است.

بازداشت ۶۹ نیروی سازمان ملل در یمن

سخنگوی سازمان ملل در ادامه گفت: «آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بازداشت خودسرانه ۱۰ نیروی دیگر سازمان ملل در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) توسط مقامات کنونی یمن، حوثی‌ها (انصارالله) را به شدت محکوم می‌کند که تعداد کارکان بازداشت شده سازمان ملل را به ۶۹ نفر می‌رساند.»

وی افزود: «این بازداشت‌ها، ارائه کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها (انصارالله) را غیرممکن و بر زندگی میلیون‌ها نفر نیازمند تاثیر می‌گذارد و دسترسی آنها به کمک‌های حیاتی را محدود می‌کند.»

دوجاریک گفت: «دبیرکل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارکنان سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی و مأموریت‌های دیپلماتیک است که خودسرانه بازداشت شده‌اند و از حوثی‌ها (انصارالله) می‌خواهد تا ارجاع نیرو‌های سازمان ملل برای پیگرد قانونی را لغو کنند.»

سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد: «دبیرکل همچنین خواستار احترام به قوانین بین‌المللی از جمله امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل و کارکنان آن است که برای امکان‌پذیر کردن اقدامات بشردوستانه در محیطی امن و اصولی ضروری است.»

وی ادامه داد: «دبیرکل و سازمان ملل متحد به تلاش‌های پایدار خود با کشور‌های عضو و شورای امنیت و همچنین از طریق تعامل مستقیم با حوثی‌ها (انصارالله) برای تضمین آزادی همه همکاران بازداشت‌شده سازمان ملل ادامه خواهند داد.»