به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، این پهپاد‌ها تنها در مدت سه ساعت بر فراز مناطق مختلف این کشور رهگیری و منهدم شده‌اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: ۲۲ پهپاد بر فراز منطقه بلگورود، هفت پهپاد بر فراز کریمه، دو پهپاد در منطقه کورسک، یک پهپاد در منطقه ورونژ و چهار پهپاد بر فراز دریای سیاه رهگیری و منهدم شده‌اند.