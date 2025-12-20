پخش زنده
امروز: -
وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور طی ساعات گذشته ۳۶ پهپاد اوکراینی را بر فراز چند منطقه روسیه سرنگون کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، این پهپادها تنها در مدت سه ساعت بر فراز مناطق مختلف این کشور رهگیری و منهدم شدهاند.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: ۲۲ پهپاد بر فراز منطقه بلگورود، هفت پهپاد بر فراز کریمه، دو پهپاد در منطقه کورسک، یک پهپاد در منطقه ورونژ و چهار پهپاد بر فراز دریای سیاه رهگیری و منهدم شدهاند.