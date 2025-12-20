پخش زنده
امروز: -
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای اعلام کرد که حمله توپخانهای ارتش اشغالگر صهیونیستی به مدرسه محل اسکان آوارگان در محله التفاح در شرق شهر غزه، که به شهادت شماری از شهروندان به ویژه کودکان انجامید، جنایتی وحشیانه علیه غیرنظامیان و نقض صریح و مکرر توافق آتشبس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی با تداوم هدفگیری عمدی شهروندان در نوار غزه، طی بیش از دو ماه از اعلام آتشبس، موجب شهادت بیش از ۴۰۰ فلسطینی شده و این اقدامات در سایه سکوت و ناتوانی جامعه جهانی ادامه دارد.
حماس همچنین در این بیانیه تأکید کرد که نیروهای اشغالگر با جلوگیری از دسترسی آمبولانسها و کادرهای پزشکی به محل حملات و ایجاد مانع در عملیات امداد و نجات، بحران انسانی را تشدید کردهاند و این نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.
این جنبش از میانجیها و دولت آمریکا خواست تا مسئولیتهای خود را ایفا کرده و برای مهار تلاشهای کابینه بنیامین نتانیاهو در تحمیل معادلات مغایر با مفاد توافق و نقض آشکار آن، فوراً مداخله کنند.