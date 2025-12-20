پخش زنده
دیدار تیمهای فوتبال نفت و گاز گچساران و پیکان در جام حذفی با یک روز تأخیر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه نفت و گاز گچساران اعلام کرد، دیدار تیم فوتبال این باشگاه مقابل پیکان به مدت یک روز به تعویق افتاد. مطابق اعلام نفتیها، شاگردان محمود فکری از ساعت ۱۶:۳۰ یکشنبه ۳۰ آذر در چارچوب مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی میزبان خودروسازان خواهند بود.
این مسابقه قرار بود امروز (شنبه) برگزار شود که اعضای تیم پیکان به دلیل شرایط جوی استان کهگیلویه و بویراحمد نتوانستند خود را به گچساران برسانند.