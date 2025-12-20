پخش زنده
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با همتای انگلیسی خود تاکید کرد که ایران هیچگاه مذاکره برمبنای احترام به حقوق قانونی و منافع مشروع ملت را رد نکرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آیوت کوپر وزیر خارجه انگلیس روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
در این تماس تلفنی در مورد برخی موضوعات روابط دوجانبه از جمله موضوعات کنسولی تبادل نظر و بر لزوم تداوم رایزنیها در سطوح مختلف برای تقویت درک متقابل و پیگیری موضوعات مورد نظر طرفین تأکید شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از رویکرد غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در قبال موضوع هستهای ایران، تأکید کرد که ایران هیچگاه مذاکره و گفت وگویی که بر مبنای احترام به حقوق قانونی و منافع مشروع ملت ایران باشد را رد نکرده است، اما مذاکره به معنای تحمیل یکسویه را مردود میداند.
وزیر خارجه انگلیس نیز بر موضع این کشور مبنی بر ضرورت استفاده از دیپلماسی در رابطه با موضوع هستهای ایران تأکید کرد.