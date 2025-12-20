

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در نوار شرقی کشور به‌ویژه در استان‌های کرمان، شرق هرمزگان، یزد و سمنان، مناطقی از سیستان و بلوچستان و منطقه خراسان ابرناکی و بارش و وزش باد همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

در کرمان و خراسان بارش باران و برف و در شرق هرمزگان و جزایر واقع در شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد.

بارندگی فردا در نوار شرقی پایان می‌یابد و با نفوذ جریانات شمالی به شرق سواحل دریای خزر در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش باران و برف و وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

دوشنبه و سه‌شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است.