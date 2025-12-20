پخش زنده
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «واگویهها» به رهبری نصیر حیدریان با نگاهی به موسیقی کلاسیک جهان و آهنگسازی معاصر ایران در تالار وحدت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین کنسرت پاییزه ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «واگویهها» به رهبری نصیر حیدریان با نگاهی به موسیقی کلاسیک جهان و آهنگسازی معاصر ایران، اجرای آثاری از فلیکس مندلسون و محمدرضا تفضلی در تالار وحدت به روی صحنه رفت.
پس از حضور نوازندگان و رهبر ارکستر روی صحنه، گروه ارکستر در ابتدا، اورتور «رویای شبِ نیمه تابستان» (اپوس ۲۱) اثر فلیکس مندلسون آهنگساز برجسته آلمانی را اجرا کرد. این اثر از مهمترین نمونههای موسیقی رمانتیک به شمار میرود و جایگاهی ویژه در رپرتوار ارکسترهای سمفونیک جهان دارد. اورتور، قطعهای سازی است که به عنوان مقدمه برای اُپرا، اوراتوریو و سایر آثار دراماتیک یا به عنوان یک قطعه مستقل اجرا میشود و معمولاً شامل نغمههای اصلی آن اثر است.
مندلسون (متولد ۳ فوریه ۱۸۰۹ در هامبورگ - درگذشته ۴ نوامبر ۱۸۴۷ در لایپزیگ آلمان) آهنگساز، نوازنده پیانو و رهبر ارکستر در اوایل دوره رمانتیک، پس از بتهوون پلی میان موسیقی کلاسیک و رمانتیک بود.
مندلسون در آثار خود از الگوها و فرمهای کلاسیک بهره میبرد، اما جنبههایی از رمانتیسم را که به تخیل و احساسات اهمیت میداد و به نوعی مخالفت با فرمهای کلاسیک محسوب میشد، پرداخت.
از جمله آثار برجسته او میتوان به «اورتور رومئو و ژولیت» (۱۸۲۶)، «سمفونی ایتالیایی» (۱۸۳۳)، «کنسرتو ویولن» (۱۸۴۴)، دو کنسرتو پیانو (۱۸۳۱ و ۱۸۳۷)، اوراتوریو «الیاس» (۱۸۴۶) و چندین قطعه موسیقی مجلسی اشاره کرد.