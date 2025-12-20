معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با تاکید بر اهمیت رویداد‌های فرهنگی در توسعه گردشگری و ارتقای تعاملات فرهنگی گفت: جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین؛ نه‌فقط عرصه‌ای برای نمایش آیین‌ها و هنر‌های اقوام ایرانی، بلکه بستر مؤثری برای معرفی توان گردشگری فرهنگی کشور و تقویت گفت‌وگوی میان ملت‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی‌بندپی در حاشیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین در استان گلستان، این رویداد را جلوه‌ای زنده از تنوع فرهنگی و پیوند‌های تاریخی اقوام ایرانی دانست و گفت: آنچه در این جشنواره به نمایش درمی‌آید، صرفاً آئین و موسیقی نیست، بلکه روایت مشترکی از زیست، فرهنگ و همبستگی مردمی است که قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه جشنواره اقوام بستری برای دیده‌شدن فرهنگ‌های بومی و محلی است، افزود: این رویداد‌ها کمک می‌کنند تا داشته‌های فرهنگی هر منطقه، از دل جامعه محلی به سطح ملی و بین‌المللی برسد. وقتی گردشگر با آیین، خوراک، پوشش و موسیقی اقوام آشنا می‌شود، ارتباطی عمیق‌تر و انسانی‌تر با مقصد برقرار می‌کند و این همان نقطه‌ای است که گردشگری معنا پیدا می‌کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر نقش جشنواره‌های فرهنگی در گردشگری رویدادمحور گفت : چنین برنامه‌هایی می‌توانند جریان سفر را از مسیر‌های تکراری خارج کرده و مقاصد جدیدی را به گردشگران معرفی کنند. جشنواره فرهنگ اقوام نه‌ تنها به رونق گردشگری استان گلستان کمک می‌کند، بلکه الگویی برای سایر استان‌ها در بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آیینی به شمار می‌رود.

محسنی بندپی همچنین به بُعد بین‌المللی این رویداد اشاره کرد و افزود : حضور مهمانان خارجی و نمایندگان فرهنگی کشور‌های مختلف در جشنواره اقوام، فرصتی برای گفت‌وگوی فرهنگی و شناخت متقابل ملت‌ها فراهم کرده است. این ارتباطات مردمی، تصویری واقعی‌تر، صمیمی‌تر و فرهنگی‌تر از ایران به جهان ارائه می‌دهد.

وی گفت : تنوع قومی و فرهنگی ایران یک سرمایه ملی است و جشنواره‌هایی از این دست، نقش مهمی در پاسداشت این سرمایه، تقویت همبستگی اجتماعی و توسعه گردشگری پایدار ایفا می‌کنند؛ مسیری که باید با برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت ادامه پیدا کند.