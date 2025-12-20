به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که در آستانه روز راهدار و با حضور وزیر راه و شهرسازی در راهدارخانه گچسر برگزار شد، از تعدادی از دستگا‌های سنگین راهسازی که با همت متخصصان ایرانی تعمیر و به چرخه فعالیت باز گشته رونمایی شد.

در راستای سیاستگذاری سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر توسعه و نوسازی ماشین‌آلات راهداری، قرارداد‌هایی به‌منظور واردات و استفاده از ظرفیت تولیدات داخلی منعقد شده و در حال اجرا است.

بر اساس این گزارش، از مجموع قرارداد واردات ۷۳۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین با صرف اعتبار ۱۴ همت، تاکنون ۴۳۰ دستگاه ناوگان وارداتی تأمین و ۱۸۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری تحویل ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شده است.

گفتنی است، نوسازی ۵۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین نیز با صرف اعتبار ۳.۵ همت از محل تولیدات داخلی در دستور کار قرار دارد و از این تعداد، تاکنون ۲۳۰ دستگاه به ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تحویل داده شده است.

بر اساس این گزارش، توسعه و نوسازی بخشی از پیکره ناوگان راهداری کشور موجب تسریع و تسهیل در اجرای عملیات راهداری و مقابله با بحران‌های احتمالی جاده‌ای می‌شود.