مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: یلدا تنها یک شب در تقویم نیست، بلکه تجلی امید، نور و حکمت در فرهنگ ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید مصطفی فاطمی فیروزآبادی در سومین آئین رویداد «شب ایرانی یلدا» ، با اشاره به کارکرد اجتماعی آیین یلدا گفت: یلدا فرصتی برای کنار هم بودن، تقویت امید و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است و گردشگری می‌تواند با بازآفرینی این آیین‌ها، نقش مؤثری در همبستگی و آرامش جامعه ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این کنار هم بودن، گفت‌و‌گو و هم‌نشینی، ریشه اصلی تاب‌آوری اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ بوده است. آیین‌هایی مانند یلدا، با تقویت پیوند‌های انسانی و خانوادگی، به جامعه کمک می‌کنند تا در مواجهه با دشواری‌ها، مسیر عبور از تاریکی به روشنایی را با امید و آرامش طی کنند.

فاطمی فیروزآبادی با اشاره به نقش گردشگری در این فرآیند گفت : گردشگری فرهنگی و آیینی می‌تواند این تجربه جمعی را تقویت و با فراهم کردن فضا‌هایی برای مشارکت، همدلی و تجربه مشترک، به افزایش تاب‌آوری اجتماعی کمک کند. گردشگری زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم را به هم نزدیک‌تر کرده و حس تعلق و امید را در جامعه زنده نگه دارد.

وی با اشاره به مفاهیم نور و حکمت در آیین یلدا گفت: یلدا نماد گذار از ظلمت به نور و رسیدن به دانایی است و احیای این مفاهیم در قالب رویداد‌های فرهنگی ـ گردشگری، می‌تواند نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی، آرامش روانی و امید جمعی ایفا کند؛ مسیری که توسعه گردشگری داخلی باید با نگاه فرهنگی و انسانی آن را دنبال کند.