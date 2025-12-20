به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، در پی گزارشی از این حادثه که مرد ۳۳ ساله در اثر گازگرفتگی در منزل مسکونی در این روستا جان خود را از دست دادو یک زن ۴۱ ساله هم ناشی از رعایت نکردن اصول ایمنی در نصب وسایل گازسوز مصدوم شد نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

مصدوم این حادثه پس از امدادهای اولیه به بیمارستان امام فلاورجان منتقل شد.