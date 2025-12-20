پخش زنده
با هدف کاهش فشار جمعیت از پایانه مرزی مهران (شهید سلیمانی)، جمهوری اسلامی ایران و عراق بر سر بازگشایی پایانه مرزی چیلات به توافق رسیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست مشترک رئیس گذرگاههای مرزی عراق با سفیر جمهوری اسلامی ایران و استاندار ایلام که در بغداد برگزار شد، موضوعات مرتبط با مرزهای مشترک استان ایلام با استانهای همجوار در کشور عراق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، عمر الوائلی رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق از دستیابی به توافق مهم دو کشور برای افتتاح گذرگاه مرزی چیلات خبر داد و اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، مرز چیلات بهعنوان گذرگاه جدید میان جمهوری اسلامی ایران و عراق راهاندازی خواهد شد.
رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با تأکید بر اهمیت این تصمیم گفت: هدف اصلی از راهاندازی گذرگاه چیلات، تسهیل تردد زائران اربعین حسینی و کاهش فشار جمعیتی بر سایر گذرگاههای مرزی بهویژه مرز مهران است.
گذرگاه چیلات ایلام با استان میسان در جنوب عراق مرز مشترک دارد.