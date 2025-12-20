

به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی گفت : لباس مقدس راهداری، پیام‌آور امید و آرامش برای مردم در جاده‌هاست‌.

نشست صمیمی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با راهداران در راهدارخانه گچسر در استان البرز به عنوان یکی از قدیمی ترین راهدارخانه‌های کشور در آستانه روز راهدار برگزار شد.‌

وزیر راه و شهرسازی با تجلیل از ایثار و فداکاری آنان، راهداری را قطره‌ای از حماسه ملت ایران توصیف کرد و گفت: خداوند شما را برای خانواده‌ها، برای ما و برای ملت ایران حفظ کند.‌

صادق با بیان این‌که لباس راهداری، لباسی مقدس است، گفت: هنگام سیل، برف، زلزله یا بحران‌های دیگر، وقتی مردم شما را در این لباس می‌بینند، آرامش می‌یابند و مطمئن می‌شوند که نجات خواهند یافت و این اعتقاد بسیار ارزشمند است.‌

وی با اشاره به شغل راهداری گفت: این شغل تنها یک وظیفه نیست، بلکه ایثار و فداکاری است، شما از ابتدا انتخاب کردید که بایستید و تا پایان مسیر چه در سرما، چه گرما، چه ریزش کوه و چه انسداد مسیرها به دلیل بارش برف و باران، همراه باشید.