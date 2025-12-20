به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: هم اکنون در محور‌های بیرجند به اسدیه، بیرجند به قاین و بیرجند به سربیشه در ارتفاعات مه غلیظ وجود دارد.

سرهنگ کاظمی افزود: با توجه به مه شدید و لغزندگی در جاده‌های استان رانندگان با احتیاط برانند.

وی گفت: در محور سربیشه به ماهیرود تردد تریلی‌های تک محور را تا پایداری شرایط ممنوع کردیم.

رئیس پلیس راه استان افزود: محور‌های طبس به اصفهان در گردنه جعفری که به دلیل بارش برف بسته بود و همچنین گردنه درمیان در مسیر سربیشه به اسدیه هم در حال حاضر باز است.

سرهنگ کاظمی گفت: هم اکنون تمام محور‌های استان باز و ترافیک سبک است.

وی افزود: احتمال سقوط سنگ از دامنه کوه و اختلالاتی در رویه راه‌ها وجود دارد و رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.