رئیس پلیس راه استان با اعلام مه غلیظ صبحگاهی در برخی محورهای خراسان جنوبی از رانندگان خواست با احتیاط برانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: هم اکنون در محورهای بیرجند به اسدیه، بیرجند به قاین و بیرجند به سربیشه در ارتفاعات مه غلیظ وجود دارد.
سرهنگ کاظمی افزود: با توجه به مه شدید و لغزندگی در جادههای استان رانندگان با احتیاط برانند.
وی گفت: در محور سربیشه به ماهیرود تردد تریلیهای تک محور را تا پایداری شرایط ممنوع کردیم.
رئیس پلیس راه استان افزود: محورهای طبس به اصفهان در گردنه جعفری که به دلیل بارش برف بسته بود و همچنین گردنه درمیان در مسیر سربیشه به اسدیه هم در حال حاضر باز است.
سرهنگ کاظمی گفت: هم اکنون تمام محورهای استان باز و ترافیک سبک است.
وی افزود: احتمال سقوط سنگ از دامنه کوه و اختلالاتی در رویه راهها وجود دارد و رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.