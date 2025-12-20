به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر تقویت تاب‌آوری ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، کارگاه آموزشی «تاب‌آوری و برون‌رفت از بحران جنگ در صنعت گردشگری» برای نخستین بار در سطح دانشگاهی و با تمرکز بر صنعت گردشگری در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

مدرس دوره، پژوهشگر فعال حوزه گردشگری و عضو انجمن علمی گردشگری ایران در این کارگاه، با اشاره به ضرورت گسترش آموزش‌های مرتبط با تاب‌آوری و مدیریت بحران گفت : این آموزش‌ها باید در تمامی سطوح جامعه گسترش یابد تا متخصصان و کارشناسان بتوانند با ادبیات، رویکرد‌ها و راهکار‌های تاب‌آوری و عبور از بحران‌ها، به‌ویژه بحران جنگ، آشنا شوند و با رویکرد مقاومت و پایداری، بخش‌های مختلف کشور از جمله صنعت گردشگری را به‌نحوی شایسته مدیریت کنند.

اصغر اسبقی افزود: مدیریت صحیح بحران می‌تواند تهدید‌ها را به فرصت تبدیل و با برنامه‌ریزی علمی و آینده‌نگرانه، زمینه دستیابی به موفقیت‌های روزافزون در صنعت گردشگری را فراهم کند . در شرایط پس از جنگ، گردشگری قادر است نقش مؤثری در بازسازی اجتماعی و اقتصادی ایفا کند و به بهبود امید و نشاط اجتماعی کمک کند.

وی با تأکید بر رویکرد‌های نوین گردشگری در دوران پسابحران گفت : در چنین شرایطی، تمرکز بر گردشگری داخلی، اکوتوریسم، بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، برگزاری رویداد‌ها و جشنواره‌های ملی و همچنین توسعه گونه‌های نوین گردشگری از جمله گردشگری صلح، گردشگری بازسازی، گردشگری هویتی و گردشگری جنگ، از اولویت‌های اساسی محسوب می‌شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت تداوم این کارگاه‌ها گفت: این کارگاه برای نخستین بار با این موضوع در سطح دانشگاهی برگزار شده و امید است در آینده با بهره‌گیری از دیپلماسی‌های موفق دولت در عرصه بین‌المللی، توسعه آینده‌پژوهی، تقویت اعتمادسازی جهانی و با مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی و دولتی، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق اهداف کلان صنعت گردشگری برداشته شود.

کارگاه دانشگاهی «تاب‌آوری و برون‌رفت از بحران جنگ در صنعت گردشگری» ، به‌صورت رایگان برای دانشجویان و فراگیران مؤسسات آموزشی برگزار و گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه آموزشی به شرکت‌کنندگان اعطا شد.