به گزارش روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه عصر دیروز جمعه، یک دستگاه کامیون حمل بتن در محور بیستون – کرمانشاه دچار واژگونی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه های شماره ۵ و نجات مرکزی با ۳ دستگاه خودروی امدادی و اطفایی به محل اعزام شدند. در این حادثه متأسفانه سرنشین کامیون به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی صحنه حادثه، پیشگیری از بروز خطرات احتمالی و همکاری با عوامل انتظامی و امدادی اقدام کردند.

علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی دست بررسی است.