به علت بارش برف و برودت هوا ، تردد کشنده ها تا اطلاع ثانوی در جاده بجنورد – اسفراین ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای استان همه محورهای استان از جوی تمام ابری و جاده بجنورد – اسفراین، بجنورد-شیروان، فاروج بارش برف گزارش شده است.
محور بجنورد – اسفراین گردنه اسدلی تا اطلاع ثانوی تردد کشنده ممنوع و تردد فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
گردنه پلمیس – اسدلی مه آلود و تردد در جادههای کوهستانی فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است؛ لذا به رانندگان توصیه میشود از سفرهای غیر ضرور خوداری کنند و تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند.