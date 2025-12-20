دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور گفت: ارائه خدمات درمانی حساس به گردشگران سلامت خارجی نیازمند چارچوب‌های شفاف، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دیاکو عباسی در نشست دوم ساماندهی و شفاف‌سازی خدمات درمانی پیوند عضو و درمان ناباروری ویژه گردشگران سلامت خارجی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی گردشگری سلامت اظهار کرد: توسعه این حوزه، به‌ویژه در بخش‌های تخصصی و حساس درمانی، مستلزم رعایت دقیق ضوابط قانونی، اخلاق پزشکی و استاندارد‌های بین‌المللی است.

وی افزود: ایران از ظرفیت‌های علمی، پزشکی و انسانی کم‌نظیری در حوزه پیوند عضو و درمان ناباروری برخوردار است، اما استمرار و تقویت جایگاه کشور در بازار گردشگری سلامت، تنها در سایه شفاف‌سازی فرآیندها، ایجاد نظام یکپارچه احراز هویت بیماران خارجی و نظارت مستمر بر ارائه خدمات درمانی امکان‌پذیر خواهد بود.

دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت با تأکید بر لزوم تقویت هماهنگی بین‌بخشی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی حوزه سلامت، گردشگری، امور بین‌الملل و نظارتی باید با رویکردی مشترک و هم‌افزا عمل کنند تا از بروز هرگونه تخلف، سوء‌استفاده یا خدشه به اعتبار نظام سلامت کشور جلوگیری شود. ساماندهی این خدمات نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتماد بیماران خارجی و افکار عمومی بین‌المللی است.

عباسی همچنین با اشاره به رویکرد آینده‌نگرانه دولت در حوزه گردشگری سلامت گفت: شفافیت در ارائه خدمات درمانی به گردشگران خارجی، زمینه‌ساز توسعه پایدار این بخش و ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان مقصدی ایمن، قابل اعتماد و اخلاق‌محور در گردشگری سلامت منطقه خواهد بود.