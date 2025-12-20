پخش زنده
جانشین سپاه ثارالله استان کرمان گفت: برای ساماندهی رودخانههای هلیل، ملتی و خانهشور برنامهای ۵ تا ۱۰ ساله تدوین شود تا از خسارتها جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سردار ناصر بهروز در نشست مدیریت بحران جنوب استان کرمان اظهار داشت: بحران با همت جهادی مردم و مسئولین تمام شد و اکنون مردم با مسائل جدیدی از جمله آبگرفتگی منازل که نیازمند تخلیه فوری و تأمین کمکهای اولیه است مواجه هستند.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجامشده، هشدار داد که با وجود فروکش کردن بارندگی، خطر وقوع حوادث مشابه سالهای ۹۸ و ۹۹ همچنان وجود دارد.
جانشین سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به تلاشهای شبانهروزی مدیران برای کنترل بحران اخیر، بر لزوم توجه فوری به پیامدهای پس از بحران تأکید کرد.
وی افزود: در صورت بارش ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر، رودخانههای از بینرفته در مناطق رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و حتی بخشی از جیرفت میتوانند مجدداً بحرانساز شوند
وی گفت: همه مدیران زحمت کشیدند و بحران را کنترل کردند، اما اکنون مردم با مسائل جدیدی مواجهاند؛ از جمله آبگرفتگی منازل که نیازمند تخلیه فوری و تأمین کمکهای اولیه است.
بهروز با تأکید بر شرایط خاص جغرافیایی جنوب استان، خواستار تدوین برنامهای ۵ تا ۱۰ ساله برای ساماندهی رودخانههای هلیل، ملتی و خانهشور شد: اگر این رودخانهها در برنامههای کنترلی قرار نگیرند، ممکن است حادثهای مشابه سال ۷۱ تکرار شود.
سردار بهروز همچنین به تهدید سرمازدگی محصولات کشاورزی بهویژه سیبزمینی اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، باید تمهیداتی برای حمایت از کشاورزان اندیشیده شود