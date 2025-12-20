پخش زنده
معاون وزیر میراث فرهنگی بر نقش نمایشگاههای صنایع دستی به مثابه «مناسک دنیای جدید» و ادامهدهنده سنت نمایش خانوادگی هنرها تأکید کرد و شبکهای و خوشهای شدن فعالان این عرصه را عاملی کلیدی برای توسعه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی دهکردی در بازدید از نمایشگاه یلدایی صنایع دستی ایران در هتل بینالمللی لاله تهران، با تشبیه رویدادهای صنایع دستی به «مناسک دنیای جدید»، اظهار داشت: «همانطور که در روزگاران قبل خانوادهها دور هم جمع میشدند و هنرهای خود را به نمایش میگذاشتند، امروز این رویدادها شکلی نوین از آن گردهماییها هستند.»
جلالی دهکردی با ابراز خرسندی از گذر از تفکر انفرادی به سوی تشکیل شبکهها و خوشههای متصل و حمایتگر، افزود: «این ارتباطات باعث شده تا چنین رویدادهایی در مکانهایی مثل هتل لاله تهران که پایگاهی در اختیار وزارتخانه است، زمینهسازی و برگزار شود. امیدواریم این روند در سایر مکانهای تهران و استانها تکرار شود.»
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی با اشاره به حضور پررنگ بانوان در این عرصه، محصولات ارائه شده را «برخاسته از غیرت زنانه، سلیقه زنانه و همت مادرانه» خواند و تأکید کرد: «خانواده بودن این مجموعهها یک مزیت رقابتی است. رویکرد خانوادهمحور و تشکیل زنجیره ارزش، برای رونق کسبوکارِ دارای پایه و هویت فرهنگی، ضروری است.»