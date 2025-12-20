پخش زنده
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت : با توجه به نتایج پایش نظام مراقبت بیماریها،موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان در پایان آذر کاهش یافته و در حال عبور از پیک اصلی بیماری هستیم .
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر نقش رفتارهای پیشگیرانه در کنترل بیماری تصریح کرد: شستوشوی مداوم دستها، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و بسته و پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی، از مهمترین راهکارهای کاهش انتقال آنفلوانزا محسوب میشود.
ایمانی ادامه داد: افرادی که با علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدندرد مواجه میشوند، باید از حضور در محیطهای عمومی خودداری کرده و با استراحت کافی، از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن خاطرنشان کرد: تغذیه مناسب، مصرف میوه و سبزیجات تازه، نوشیدن مایعات کافی و توجه ویژه به گروههای پرخطر از جمله کودکان، سالمندان و بیماران زمینهای، نقش مؤثری در کاهش شدت و عوارض بیماری دارد.