معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت : با توجه به نتایج پایش نظام مراقبت بیماری‌ها،موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان در پایان آذر کاهش یافته و در حال عبور از پیک اصلی بیماری هستیم .



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ، فریبرز ایمانی گفت: این روند کاهشی نشان‌دهنده عبور استان از اوج شیوع آنفلوانزا است، اما با توجه به ادامه گردش ویروس تا پایان فصل سرد، رعایت توصیه‌های بهداشتی همچنان ضروری به نظر می‌رسد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر نقش رفتار‌های پیشگیرانه در کنترل بیماری تصریح کرد: شست‌وشوی مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک در فضا‌های شلوغ و بسته و پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی، از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش انتقال آنفلوانزا محسوب می‌شود.

ایمانی ادامه داد: افرادی که با علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد مواجه می‌شوند، باید از حضور در محیط‌های عمومی خودداری کرده و با استراحت کافی، از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن خاطرنشان کرد: تغذیه مناسب، مصرف میوه و سبزیجات تازه، نوشیدن مایعات کافی و توجه ویژه به گروه‌های پرخطر از جمله کودکان، سالمندان و بیماران زمینه‌ای، نقش مؤثری در کاهش شدت و عوارض بیماری دارد.