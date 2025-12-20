پخش زنده
دبیر ستاد انتخابات استان اعلام کرد: داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بهصورت غیرحضوری و فقط از طریق سامانه الکترونیکی وزارت کشور ثبتنام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، حمید شرفی افزود: این فرایند در اجرای مواد ۶۰ و ۶۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آییننامه اجرایی آن، از یکشنبه ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ تا شنبه ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ به مدت هفت روز و هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ انجام خواهد شد.
دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با تأکید بر الکترونیکی بودن ثبتنام گفت: داوطلبان باید در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به درگاه keshvar.moi.ir فرم ثبتنام را تکمیل و مدارک و مستندات لازم را بارگذاری کنند.
وی گفت : داوطلبان باید تصویر مدرک تحصیلی معتبر، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان، گواهی تأییدیه استعفا برای مشمولان ماده ۴۱ و گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد را بارگذاری کنند.
شرفی تأکید کرد: مطابق ماده ۳۷ قانون، داوطلبان شوراهای شهری با جمعیت تا ۲۰ هزار نفر باید حداقل دارای مدرک فوق دیپلم یا معادل آن باشند و داوطلبان شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر باید حداقل دارای مدرک لیسانس یا معادل آن باشند. همچنین، مطابق قانون جانبازان، آزادگان، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و فرزندان شهدا از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار میشوند. افرادی که سابقه یک دوره کامل عضویت در شورا را داشته و در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
وی یادآور شد: داوطلبان دارای مدارک دانشگاهی رسمی میتوانند پیش از ثبتنام با مراجعه به سامانه codesehat.ir کد صحت ۲۰ رقمی مدارک تحصیلی خود را دریافت کنند تا فرایند بررسی مدارک سریعتر انجام شود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی و دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه اضافه کرد: بر اساس ماده ۳۷ قانون، داوطلبان باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ۲۵ سال، اعتقاد و التزام عملی به اسلام یا اصول دین خود برای اقلیتهای دینی، التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی، سلامت جسمانی و روانی مورد تأیید پزشکی قانونی و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان را دارا باشند.
شرفی تأکید کرد: مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها باید هنگام ثبتنام مستندات استعفای خود را ارائه کنند و حداقل سه ماه پیش از ثبتنام در سمتهای مشمول منع قانونی، اشتغال نداشته باشند.