به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهر اصفهان از ابتدای امسال تاکنون طی ۹ ماه تنها ۶ روز هوای پاک تجربه کرده که چهار روز آن در ماه جاری و در پی فعالیت سامانه‌های بارشی بوده است.

هوای شهر اصفهان پس از دو شبانه روز بارش باران و برف، آفتابی، سرد و در برخی مناطق شهر مه آلود و هواشناسی اصفهان اعلام کرده است تا اواسط هفته جاری دما در بیشتر مناطق استان بین هشت تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر صبح امروز در ایستگاه پارک زمزم و کردآباد با عدد ۴۶، میدان انقلاب و بزرگراه خرازی ۳۰، دانشگاه صنعتی ۳۹، رودکی و هزار جریب ۲۲، رهنان ۲۵، زینبیه، کاوه و فرشادی ۴۲، سپاهان‌شهر ۳۵، فیض ۳۶، میرزا طاهر ۹ و ولدان ۳۸ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۶۶ و خیابان ۲۵ آبان ۵۳ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز هوای خمینی‌شهر، زرین‌شهر و قهجاورستان و مبارکه در وضعیت قابل قبول و در شاهین‌شهر پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.