به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاشان گفت: عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور‌های برف‌گیر به‌صورت مداوم، در حال اجرا است و تاکنون در چند مرحله عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی اجرا شده است.

سعید احتشامی افزود: در حال حاضر مأموران راهداری در محور کامو به قهرود در حال تلاش برای بازگشایی این مسیر هستند و با توجه به حجم سنگین برف در این مسیر و مسدود بودن آن هم اکنون ۱۸ دستگاه ماشین آلات به همراه ۳۰ نفر بی وقفه در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر این مسیر بازگشایی شود.