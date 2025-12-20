پخش زنده
۱۴ زوج بخش رودپی ساری در قالب نخستین آیین ازدواج آسان به صورت همزمان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین ازدواج آسان ۱۴ زوج بخش رودپی شهرستان ساری با تدبیر سپاه کربلای مازندران و همکاری بنیاد علوی، خیرین، کمیته امداد، بهزیستی و هماهنگی معاونت اجتماعی و حوزههای مقاومت بسیج حضرت جواد الائمه و حضرت معصومه سپاه مرکز مازندران برگزار شد.
این مراسم با هدف تسهیل ازدواج جوانان و ترغیب جامعه به پرهیز از هزینههای سنگین، به صورت همزمان و یکجا با حضور سردار سرتیپ احمد برسلانی جانشین فرمانده سپاه کربلا، سرهنگ پاسدار سید ابراهیم شریفی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در تالار سوگلی ساری برگزار شد.
سیدی مسئول بنیاد علوی مازندران گفت: هدیه سفر زیارت حرم امام رضا، تقبل هزینه زیارت اربعین سال آینده، تسهیلات اشتغالزایی تا ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ بازپرداخت ۴ درصد و ودیعه ۸۰ میلیون تومانی مسکن از جمله کمکهای بنیاد علوی به این زوجها است.
جانشین فرمانده سپاه کربلا گفت: ازدواج، توجه به جوانان و تولید جمعیت از راههای مقابله با اهداف دشمنان ملت ایران است که در پی تضعیف بنیان خانواده ایرانی هستند.
سردار احمد برسلانی افزود: سپاه با همه توان در مسیر تسهیل ازدواج جوانان در کنار مردم قرار دارد و بر همین اساس نخستین مراسم ازدواج آسان با ازدواج ۱۴ زوج در ساری برگزار شد.
بهرام لیالی فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت جواد الائمه سپاه ساری نیز گفت: نقش خیرین، بنیاد علوی استان و شهرستان، کمیته امداد، فرماندهان سپاه کربلا و ساری، معاونت اجتماعی و همراهی خانوادهها در برگزاری این آیین بسیار مؤثر بوده است.