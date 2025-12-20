مسیر مشهد- گردنه گوجگی کلات به صورت کامل بسته شد و مسیرهای این شهرستان به مشهد و درگز به دلیل شرایط جوی قابل تردد نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس پلیس راه شهرستان کلات با اشاره به تشدید بارش برف و کاهش محسوس دما گفت: به‌دلیل یخ‌زدگی شدید سطح جاده، لغزندگی خطرناک و کاهش ایمنی تردد، محور مشهد–گردنه گوجگی به‌طور کامل مسدود شده است.

سروان فروزانفر افزود: همچنین محور‌های کلات به مشهد و کلات به درگز نیز تا اطلاع ثانوی غیرقابل تردد است و تردد در این مسیر‌ها می‌تواند موجب بروز حوادث و گرفتار شدن خودرو‌ها در مسیر شود.

رئیس پلیس راه شهرستان کلات با تأکید بر اینکه حتی تردد با زنجیرچرخ نیز در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، گفت: از رانندگان و شهروندان محترم درخواست می‌شود از انجام سفر‌های غیرضروری جداً خودداری کنند و تا اعلام بازگشایی رسمی، از حرکت به سمت این محور‌ها پرهیز کنند.

سروان فروزانفر همچنین با اشاره به آمادگی نیرو‌های پلیس راه و همکاری عوامل راهداری برای مدیریت وضعیت موجود گفت: اطلاع‌رسانی‌های بعدی در خصوص وضعیت راه‌ها از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد و شهروندان می‌توانند پیش از هرگونه سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را پیگیری کنند.