شاخص کیفی در شهرستان خرمشهر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز شنبه ۲۹ آذرماه در خرمشهر با ۱۳۰، کارون با ۱۰۴ و سوسنگرد با ۱۱۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در اهواز با ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان دهنده وضعیت قابال قبول در شهرهای آبادان، شادگان، ماهشهر، آغاجاری، هفتکل، باغملک، اندیکا، ملاثانی، هویزه، شوشتر، لالی، دزفول، اندیمشک و شوش است.
همچنین شهرهای هندیجان، بهبهان، رامهرمز، دزپارت، ایذه و مسجدسلیمان در وضع پاک و بدون آلودگی قرار دارند.