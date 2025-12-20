

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار کشور در گردهمایی ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور مازندران در فریدونکنار گفت: طرح محرومیت‌زدایی از ۲ هزار و ۲۰ محله کشور با دو محور توانمندسازی و تحول اجرا شده است.

علی آقامحمدی توانمندسازی افراد بالای ۳۰ سال را از جمله اهداف این طرح اعلام کرد و افزود: این طرح شامل هفت بسته اشتغال، سلامت، تغذیه و پوشاک، ورزش و تفریحات، فرهنگ و مذهب و مسکن است

او ادامه داد: نخستین گام برای اجرای این طرح از ۱۳ رجب در پنج محله شهر‌های رشت، کرج، قم، بهارستان و یافت‌آباد تهران عملیاتی خواهد شد.

رئیس ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار کشور با بیان اینکه هر دو ماه یک‌بار، رویداد‌هایی با محوریت کودکان تا شش سال با هدف استعدادیابی در استان‌ها برگزار می‌شود، گفت: طرح آموزش هوش مصنوعی برای کودکان ۶ تا ۱۴ سال ابتدا در استان زنجان آغاز و در صورت آمادگی در مازندران نیز اجرایی می‌شود.

علی آقامحمدی افزود: طرح استارتاپ‌های دانش‌آموزی و دانشجویی ویژه دوره دوم متوسطه با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت آموزش‌وپرورش، از ۱۳ رجب آغاز خواهد شد.

او ادامه داد: کودکان محلات کم‌برخوردار می‌توانند از مکالمات رایگان درون‌شبکه‌ای بهره‌مند شوند که هدف آن، یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های کشور و تقویت مشارکت عمومی در مسیر توانمندسازی است.