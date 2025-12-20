به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با اشاره به حوادث ترافیکی ناشی از شرایط نامساعد جوی گفت: متأسفانه در پی برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه ایسوزو در جاده آشخانه به جنگل گلستان، چمن‌بید، این حادثه ۴ حادثه‌دیده داشت که ۲ نفر مصدوم و ۲ نفر فوتی (از هر خودرو یک نفر) بر جای گذاشت.

ابوالفضل محبان افزود: در این مدت، ۳۴ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در جاده‌های مختلف استان به‌کارگیری شدند که طی این عملیات‌ها ۹۳ نفر امدادرسانی و ۳۶ دستگاه خودرو رهاسازی شد.

محبان ادامه داد: همچنین ۳۶ نفر از مسافران در راه‌مانده به‌صورت اضطراری اسکان داده شدند.

وی افزود: همچنین در حادثه‌ای دیگر، ۲ نفر در منطقه کوهستانی روستای عبدل‌آباد مفقود شدند که توسط تیم‌های تخصصی پایگاه کوهستان شهرستان بجنورد نجات پیدا کردند.