در کمتر از ۲۰ ساعت ۱۶۱ نفر در خراسان جنوبی در پی بارندگیها دچار حادثه که از خدمات امدادی هلالاحمر بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی از انجام ۱۶ عملیات امدادی این جمعیت از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد تا ساعت ۲۰:۰۰ روز ۲۸ آذر خبر داد و گفت: در این بازه زمانی ۱۶۱ نفر از هماستانیها در پی بارندگیها دچار حادثه شدند که از خدمات امدادی هلالاحمر بهرهمند شدند.
محمدعلی کاوسی با اشاره به فعالیت شبانهروزی نیروهای امدادی افزود: در این عملیات در مجموع ۴۶ خانوار تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند.
وی گفت: در این عملیات، ۳ مورد تخلیه آب از منازل مسکونی و اماکن انجام شد و ۲ مورد رهاسازی خودرو نیز توسط تیمهای عملیاتی صورت گرفت که در این حوادث هیچگونه فوتی و مصدوم انتقالی گزارش نشده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی افزود: در راستای حمایت از حادثهدیدگان، اقلام امدادی شامل ۱۹۸ کیلوگرم پلاستیک، ۲۷ تخته پتو، ۱۷ تخته موکت، ۴ دستگاه چراغ والور و ۱۱ بسته غذایی ۷۲ ساعته بین خانوارهای نیازمند توزیع شد و ۱۲۹ نفر نیز اقلام زیستی دریافت کردند.
کاوسی با اشاره به توان عملیاتی هلالاحمر استان گفت: برای پوشش این حوادث، ۱۶ تیم عملیاتی متشکل از ۳۳ نیروی امدادی با استفاده از ۱۱ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثهدیده اعزام شدند.
وی با قدردانی از تلاش بیوقفه امدادگران، از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث، ضمن حفظ خونسردی، با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند تا خدمات امدادی در سریعترین زمان ممکن ارائه شود.