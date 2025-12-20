محمدرضا ورزی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به علاقه دیرینه خود به هنر کاریکاتور اظهار کرد: از سال‌های دور به کاریکاتور علاقه‌مند بودم و مجله «گل‌آقا» را همواره دنبال می‌کردم. استاد نیرومند را نیز از سال‌ها قبل می‌شناسم و ایشان نه‌تنها در عرصه کاریکاتور، بلکه در حوزه‌های مختلف هنری صاحب‌نظر هستند.



وی با اشاره به نمایشگاه «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید» افزود: دیدن آثار این نمایشگاه برای من بسیار لذت‌بخش بود. بیان معضلات جامعه به زبان طنز، آن هم در قالب تک‌فریم، کار ساده‌ای نیست.



این کارگردان با بیان اینکه در سراسر جهان از طنز برای بیان مسائل اجتماعی استفاده می‌شود، تصریح کرد: چه در قالب کاریکاتور، چه تئاتر و چه فیلم، نگاه طنز ابزار مهمی برای طرح معضلات و حتی اعتراضات اجتماعی است؛ گاهی اعتراضات مدنی از طریق کاریکاتور بیان می‌شود، بدون آنکه پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.



ورزی خاطرنشان کرد: در برخی آثار کاریکاتور، با پدیده‌ای مواجه هستیم که من نام آن را «خنده تراژیک» می‌گذارم؛ آثاری که در نگاه اول لبخند می‌آورند، اما وقتی عمیق‌تر به آن‌ها نگاه می‌کنیم، تأثیرگذار و تأمل‌برانگیز هستند. ظرافت کاریکاتور دقیقاً در همین نگاه موشکافانه و هوشمندانه به وقایع جامعه نهفته است.