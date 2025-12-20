به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان با اشاره به بارش برف، کولاک و انسداد برخی محور‌های مواصلاتی استان گفت: از آغاز عملیات امدادرسانی تاکنون، نجاتگران هلال‌احمر استان در مجموع به ۹۳ نفر از افراد گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

وی افزود: در این مدت، ۳۴ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در محور‌های مختلف استان به‌کارگیری شدند که طی این عملیات‌ها ۹۳ نفر امدادرسانی و ۳۶ دستگاه خودرو رهاسازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ادامه داد: همچنین ۳۶ نفر از مسافران در راه‌مانده به‌صورت اضطراری اسکان داده شدند.

وی تأکید کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تا پایداری کامل شرایط جوی، در حالت آماده‌باش قرار دارند.