به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز لیگ برتر انگلیس با چند بازی جذاب پیگیری خواهد شد:

نیوکاسل یونایتد - چلسی (ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران)

چلسی تحت هدایت انزو مارسکا فرم خوبی پیدا کرده و بعد از برد مقابل اورتون، به دنبال نزدیک شدن به صدر جدول است.

بازی‌های ساعت ۱۸:۳۰ (همزمان):

بورنموث - برنلی

برایتون - ساندرلند

ولورهمپتون - برنتفورد

تاتنهام - لیورپول (ساعت ۲۱:۰۰)

اورتون - آرسنال (ساعت ۲۳:۳۰)

آرسنال صدرنشینه و بعد از برد سخت مقابل ولوز، به دنبال حفظ جایگاه خود است.

لیدز یونایتد - کریستال پالاس (ساعت ۲۳:۳۰)