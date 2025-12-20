پخش زنده
بازی های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز با برگزاری چند بازی پیگیری خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز لیگ برتر انگلیس با چند بازی جذاب پیگیری خواهد شد:
نیوکاسل یونایتد - چلسی (ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران)
چلسی تحت هدایت انزو مارسکا فرم خوبی پیدا کرده و بعد از برد مقابل اورتون، به دنبال نزدیک شدن به صدر جدول است.
بازیهای ساعت ۱۸:۳۰ (همزمان):
بورنموث - برنلی
برایتون - ساندرلند
ولورهمپتون - برنتفورد
تاتنهام - لیورپول (ساعت ۲۱:۰۰)
اورتون - آرسنال (ساعت ۲۳:۳۰)
آرسنال صدرنشینه و بعد از برد سخت مقابل ولوز، به دنبال حفظ جایگاه خود است.
لیدز یونایتد - کریستال پالاس (ساعت ۲۳:۳۰)