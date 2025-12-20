به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی با اشاره به آتش سوزی صبح امروز یک خانه ویلایی در بلوار حبیب زاده رشت گفت: ۳۳ آتش نشان و افسر ارشد با ۱۲ خودروی عملیاتی اطفایی، آبرسان و دستگاه تنفسی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های آتش نشان به سرعت از پشت بام‌ها و داخل خانه ویلایی نسبت به مهار آتش و پیشگیری از گسترش به آپارتمان‌های همجوار اقدام کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در این حادثه که علت آن در دست بررسی است یکباب خانه ویلایی کاملا در آتش سوخت که با توجه به دود گرفتگی ساختمان مجاور با اقدامات تیم نجات، به کسی آسیب جانی نرسید.

شهرام مومنی به شهروندان توصیه کرد: با توجه به پشت بام‌های چوبی و قابل اشتعال بودن در زمان بروز حادثه، از قرار دادن وسایل اضافه منزل از جمله لباس، کارتن و... در پشت بام‌ها خودداری کنید چرا که در چنین مواقعی به شدت موجب گسترش و شدت آتش خواهد بود.