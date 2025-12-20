پخش زنده
امروز: -
با پیگیری دیوان محاسبات، معوقات مابهالتفاوت کمکهزینه مراقبت در منزل معلولان و افراد مشمول دارای اختلال طیف اوتیسم پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، پرداخت معوقات مابهالتفاوت کمکهزینه مراقبت در منزل مشمولان حمایتهای موضوع تبصره(۱) ماده(۷) قانون حمایت از حقوق معلولان، در بازه ۸ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۴ مورد پیگیری این نهاد نظارتی قرار گرفت و مطالبات کلیه افراد مشمول دارای اختلال طیف اوتیسم، توسط سازمان بهزیستی پرداخت شد.