بیش از ۳۰ نمایشگاه صنایعدستی به مناسبت فرارسیدن شب یلدا و با هدف حمایت از تولیدات بومی، تقویت اقتصاد محلی و معرفی توانمندی هنرمندان در شهرستانها و شهر تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صد و سیما ، معاون صنایعدستی استان تهران گفت: همزمان با ایام منتهی به شب یلدا، نمایشگاهها و رویدادهای صنایعدستی با هدف پاسداشت آیینهای سنتی، حمایت از تولیدات بومی، رونقبخشی به بازار صنایعدستی و معرفی توانمندی هنرمندان در شهرستانها و شهر تهران برگزار شد که با استقبال مطلوب شهروندان و علاقهمندان همراه بود.
سعید شاهرخی افزود : تمرکززدایی از فعالیتهای فرهنگی و نمایشگاهی، تقویت اقتصاد محلی، ایجاد فرصتهای فروش و بازاریابی برای هنرمندان، حمایت از اشتغال پایدار فعالان حوزه صنایعدستی در شهرستانها و ارتقای جایگاه هنرمندان در سطح منطقهای و ملی، از مهمترین رویکردهای معاونت صنایعدستی در برگزاری این نمایشگاهها است.
وی گفت: بازدید کارشناسان امور نمایشگاهی این معاونت از این نمایشگاه ها، در راستای سیاستها و اهداف معاونت صنایعدستی اداره کل انجام شده و هدف اصلی آن ارزیابی کیفیت برگزاری نمایشگاهها، بررسی نحوه عرضه محصولات صنایعدستی، میزان مشارکت هنرمندان بومی و سنجش میزان استقبال مخاطبان از این رویدادها بود.
معاون صنایعدستی استان تهران تأکید کرد که استمرار این رویدادها نقش مهمی در تداوم فعالیت هنرمندان و تقویت جایگاه صنایعدستی در سبد فرهنگی و اقتصادی خانوادهها دارد.