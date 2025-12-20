به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی و عملیات اورژانس استان گفت: در پی بارش برف و باران در سراسر استان، واحد‌های امدادی اورژانس پیش بیمارستانی با آمادگی کامل و شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. هم‌اکنون ۱۶۷ پایگاه امدادی شهری و جاده‌ای، به همراه یک پایگاه اورژانس هوایی و سه دستگاه اتوبوس آمبولانس آماده پاسخگویی سریع به هرگونه حادثه در سراسر استان هستند.

محسن افتخاری، با تأکید بر این آمادگی گفت: نیرو‌های اورژانس با تمام توان در کنار مردم هستند و هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات وجود ندارد.

محسن افتخاری توصیه کرد: از سفر‌های غیرضروری در جاده‌های لغزنده و کوهستانی خودداری شود.

وی افزود: رانندگان تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیر چرخ و چراغ‌های سالم همراه داشته باشند.

معاون فنی و عملیات اورژانس استان با توصیه به اینکه در صورت نیاز به خدمات اورژانس با شماره ۱۱۵ سریع تماس گرفته و موقعیت دقیق اعلام شود، تاکید کرد: مراقبت از وسایل گرمایشی و تهویه مناسب برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ضروری است.