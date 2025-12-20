۲۸ دی ۱۳۵۶ سالروز تبعید رهبر معظم انقلاب به ایرانشهر است؛ تبعیدی که هدف آن، دور کردن آیت الله خامنه‌ای از مبارزات انقلابی بود، اما ایرانشهر با حضور ایشان، خود به یکی از کانون‌های انقلاب تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در اواخر آذر سال ۱۳۵۶، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، از مبارزان خستگی‌ناپذیر نهضت اسلامی، که مبارزات او رژیم پهلوی را به ستوه آورده بود به ایرانشهر تبعید شد. اما حضور ایشان در آن منطقه مانع از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایشان نشد.

آن زمان تلاش می‌کردند تا سنی را پیش شیعه و شیعه را پیش سنی منفور کنند، اما آیت الله خامنه‌ای راه دوستی با علمای اهل سنت را در پیش گرفتند. میان ایشان و مردم پیوندی عمیق شکل گرفت، پیوندی که نه تنها تا به امروز پابرجاست بلکه نمادی از وحدت شیعه و سنی نیز شده است.