به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۲۹ آذر، میزان ذرات آلاینده در شهر‌های اهواز، کارون، خرمشهر و سوسنگرد تا ۱۶۴ AQI در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهر‌های آبادان، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، باغملک، بهبهان، شادگان، شوش، شوشتر، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هویزه تا ۱۵۰ AQI در وضعیت زرد قرار گرفته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.