هفته شانزدهم فوتبال سری آ ایتالیا امروزبا دو دیداربرگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است :
شنبه 29 آذر :
لاتسیو - کرمونزه
یوونتوس - رم
یک شنبه 30 آذر :
کالیاری - پیزا
ساسولو - تورینو
فیورنتینا - اودینزه
جنوآ - آتالانتا
به علت برگزاری سوپرجام ایتالیا ، دیدار تیم های ناپولی با پارما و اینتر با لچه به 14 و ورونا با بولونیا و کومو با میلان به 15 ژانویه موکول شد.
در جدول سری آ تیم اینتر با 33 امتیاز صدرنشین شد و تیم های میلان با 32 ، ناپولی با 31 و رم با 30 امتیاز در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.