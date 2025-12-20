به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است :

شنبه 29 آذر :

لاتسیو - کرمونزه

یوونتوس - رم

یک شنبه 30 آذر :

کالیاری - پیزا

ساسولو - تورینو

فیورنتینا - اودینزه

جنوآ - آتالانتا

به علت برگزاری سوپرجام ایتالیا ، دیدار تیم های ناپولی با پارما و اینتر با لچه به 14 و ورونا با بولونیا و کومو با میلان به 15 ژانویه موکول شد.

در جدول سری آ تیم اینتر با 33 امتیاز صدرنشین شد و تیم های میلان با 32 ، ناپولی با 31 و رم با 30 امتیاز در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.