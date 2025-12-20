پخش زنده
امروز: -
فناوران یک شرکت دانشبنیان ایرانی برای نخستین بار در جهان دستگاه (CDP) را تولید کردند که هنگام جراحی سرطان سینه، مارجینهای سرطانی را با دقت چشمگیر ۹۰ درصد شناسایی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین یزدی، مدیر فروش یک شرکت دانش بنیان، با اشاره به محصول این شرکت گفت: یکی از دستاوردهای اصلی شرکت که به مرحله تجاریسازی رسیده، دستگاه CDP Cancer Diagnostic Probe یا پروب تشخیص مارجینهای سرطانی در حین عمل جراحی سرطان پستان است.
دستگاه CDP برای نخستینبار در جهان طراحی و ساخته شد
وی افزود: دستگاه CDP که برای نخستینبار در جهان طراحی و ساخته شده، بهعنوان سیستم کمکجراح در جراحی سرطان پستان معرفی میشود و میتواند در مراکزی که پاتولوژی فروزن (روشی که فرآیند آمادگی بافت، جهت تشخیص پاتولوژیک را کمتر و زمان تشخیص را برای آگاهی جراح سریعتر میکند) وجود دارد، بهعنوان مکمل و در مراکزی که این امکان در دسترس نیست، بهعنوان یک ابزار مؤثر کمکجراح مورد استفاده قرار گیرد.
یزدی درباره نحوه عملکرد دستگاه توضیح داد و گفت: این سیستم در مد مارجین با دقت چند میلی متر هر ناحیهی مارجین داخل بدن مشکوک به سرطان را در حین عمل با کمک یک سنسور سوزنی با کالیبراسیون پاتولوژی به جراح اعلام مینماید و دارای یک طبقه بندی تشخیصی بالینی متناسب بین نتایج پاتولوژیکی بافتهای مورد آزمایش و پیکهای پاسخ CDP، بر اساس طبقه بندی سیستم پاتولوژی (با توجه به آخرین اصلاحات گزارش شده توسط WHO) است..
مدیر فروش این شرکت بیان کرد: نتایج تشخیصی دستگاه که براساس پاتولوژی کالیبره شده است، در عرض مدت ۱۵ ثانیه به صورت پاسخ منفی، مشکوک و مثبت بر روی نمایشگر ظاهر میشود.
در آزمونهای بالینی متعددی که با CDP انجام شده، این تکنولوژی توانست در حدود ۳۰ درصد از مارجین های آلوده به سرطان در بیماران را حتی با وجود فروزن سکشن و پاتولوژی پرمننت تشخیص دهد که توسط روش پاتولوژی متداول تشخیص داده نشده بود که به نقش مؤثر CDP به عنوان ابزار کمک جراح در حین جراحی سرطان برای جلوگیری از عود لوکال اشاره دارد.
وی ضمن بیان این مطلب که دستگاه CDP قادر است مارجینهای آلوده به سلولهای پیشسرطانی یا سرطانی که توسط پاتولوژی Frozen و Permanent تشخیص داده نشدهاند را با دقت بالای ۹۳ درصد در حین جراحی سرطان پستان شناسایی کند، تصریح کرد: استفاده از این دستگاه باعث کاهش حدود ۳۰ درصدی مارجینهای آلوده باقیمانده در بدن بیماران میشود، حتی زمانی که پاتولوژی Frozen و Permanent بر روی مارجینهای تومور انجام شده باشد.
یزدی افزود: این فناوری توانایی ارزیابی تومورهایی را دارد که پیش از عمل مشخص نشدهاند و جراح در حین عمل بهصورت ناگهانی با آنها روبهرو میشود. بهرهگیری از CDP میتواند به بهبود پیشآگهی بیماران و کاهش میزان عود سرطان پستان کمک کند. سرپروب دستگاه یکبار مصرف است تا از انتقال آلودگی جلوگیری شده و ایمنی بیمار و کادر درمان حفظ شود.
کاهش زمان تشخیص سلولهای سرطانی به ۱۵ ثانیه
یزدی با اشاره به مزیتهای این فناوری نسبت به روشهای رایج تصریح کرد: این دستگاه نسبت به روش فروزن پاتولوژی دارای مزیتهای قابل توجهی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به کاهش چشمگیر زمان تشخیص اشاره کرد؛ بهگونهای که زمان پاسخدهی از حدود ۴۵ دقیقه در روشهای متداول، به حدود ۱۵ ثانیه کاهش یافته است.
افزایش دقت تشخیص سرطان به ۹۰ درصد
وی ادامه داد: همچنین دقت تشخیص در این فناوری از حدود ۷۰ درصد در روش فروزن پاتولوژی، به حدود ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است که این موضوع نقش مهمی در کاهش احتمال باقیماندن سلولهای سرطانی و در نتیجه کاهش احتمال بازگشت بیماری پس از جراحی دارد.
مدیر فروش این شرکت با اشاره به آمارهای جهانی اظهار کرد: بر اساس گزارشهای منتشرشده در منابع معتبر بینالمللی، از هر پنج زنی که تحت جراحی سرطان پستان قرار میگیرند، یک نفر با بازگشت بیماری مواجه میشود که در بسیاری از موارد، سرطان در بازگشت به شکل تهاجمیتری بروز میکند. این آمار در کشورهای مختلف متفاوت است، اما در ایران نیز حدود ۳۰ درصد بازگشت بیماری گزارش میشود که بخش قابل توجهی از آن ناشی از خطاهای روش فروزن پاتولوژی است.
برجستهترین جراحان پستان کشور کارایی دستگاه را تأیید کردند
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم با استفاده از دستگاه CDP، حداقل ۲۰ درصد از این خطاها قابل کاهش و پوشش است. پزشکانی که با این فناوری همکاری دارند و از برجستهترین جراحان پستان کشور محسوب میشوند، نهتنها کارایی دستگاه را تأیید کردهاند، بلکه آموزش استفاده از آن را به فلوشیپهای خود نیز ارائه میدهند.
یزدی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت رقابتی این محصول گفت: این دستگاه در حال حاضر رقیب داخلی ندارد و از نظر فناوری نیز نمونه خارجی با این سطح از عملکرد و کاربرد وجود ندارد. تاکنون بیش از پنج پتنت در آمریکا برای این فناوری ثبت شده و نتایج علمی حاصل از استفاده از دستگاه نیز بهصورت مستمر در ژورنالهای معتبر بینالمللی منتشر میشود.
وی درباره قیمت این محصول اظهار کرد: دستگاه CDP از دو بخش اصلی شامل خود دستگاه و اقلام مصرفی تشکیل شده است. قیمت دستگاه در سامانه «ایرانساخت» ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ثبت شده که برای مراکز دولتی شامل ۴۰ درصد حمایت و تخفیف میشود. قیمت سر پروب دستگاه نیز با قیمت هر عدد ۴۵۰ هزار تومان عرضه میشوند که بسته به شرایط جراحی، بین یک تا پنج عدد در هر عمل مورد استفاده قرار میگیرد.
۱۰ مرکز درمانی به دستگاه تشخیص مارجینهای سرطانی مجهز شدند
مدیر فروش این شرکت دانشبنیان با اشاره به مراکز درمانی استفادهکننده از این فناوری گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ مرکز درمانی در کشور از این دستگاه استفاده میکنند که از جمله آنها میتوان به بیمارستان شهدای تجریش و بیمارستان امام خمینی (ره) در تهران، بیمارستان مریم در استان البرز، بیمارستان سیدالشهدا در اصفهان و بیمارستان مرکزی شیراز اشاره کرد. این فناوری در مراکز درمانی مختلفی در سراسر کشور در حال بهرهبرداری است.
یزدی درباره صادرات این محصول نیز گفت: در حال حاضر صادرات نداریم و بزرگترین چالش ما، اخذ مجوزهای بینالمللی بهویژه گواهیهای معتبر خارجی است. از آنجا که این فناوری کاملاً نوآورانه است، انجام کارآزماییهای بالینی در خارج از کشور ضروری است که هزینههای بالایی به شرکت تحمیل میکند و نیازمند ایجاد دفتر و زیرساخت در خارج از کشور است.