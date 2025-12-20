پاسخگویی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی به مطالبههای مردمی
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با حضور در ایستگاه پرسشگری مسجد روستای قرهحسنلو ارومیه که در قالب میز خدمت مدیران برگزار میشد، مستقیماً به پرسشها و دغدغههای شهروندان پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ بخش عمده سوالات مردمی در این برنامه درباره تعرفه قبوض گاز بود. شیخی ضمن ارائه توضیحات لازم درباره نحوه محاسبه مصرف و جزئیات نرخگذاری، تأکید کرد که تمام قبوض بر اساس الگوی مصوب و میزان مصرف مشترکین صادر میشود.
در جریان این برنامه، تعدادی دیگر از مطالبات مردمی نیز مطرح شد که مدیرعامل شرکت گاز استان پاسخها و راهنماییهای لازم را ارائه داد.
هدف از استقرار ایستگاه پرسشگری، ارتباط نزدیکتر با مردم، پاسخ به پرسشهای شهروندان و رسیدگی مستقیم به مشکلات و ابهامات مشترکین عنوان شده است.