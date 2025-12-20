مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با حضور در ایستگاه پرسشگری مسجد روستای قره‌حسنلو ارومیه که در قالب میز خدمت مدیران برگزار می‌شد، مستقیماً به پرسش‌ها و دغدغه‌های شهروندان پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بخش عمده سوالات مردمی در این برنامه درباره تعرفه قبوض گاز بود. شیخی ضمن ارائه توضیحات لازم درباره نحوه محاسبه مصرف و جزئیات نرخ‌گذاری، تأکید کرد که تمام قبوض بر اساس الگوی مصوب و میزان مصرف مشترکین صادر می‌شود.

در جریان این برنامه، تعدادی دیگر از مطالبات مردمی نیز مطرح شد که مدیرعامل شرکت گاز استان پاسخ‌ها و راهنمایی‌های لازم را ارائه داد.

هدف از استقرار ایستگاه پرسشگری، ارتباط نزدیک‌تر با مردم، پاسخ به پرسش‌های شهروندان و رسیدگی مستقیم به مشکلات و ابهامات مشترکین عنوان شده است.