مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز ثبت کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی از ابتدای دی خبر داد و این اقدام را یکی از مهمترین برنامههای جدید اداره کل ثبت شرکتها در زمینه اجرای قانون هفتم پیشرفت عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: جدیدترین اقدام اداره کل ثبت شرکتها بحث ثبت کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی است. با توجه به بند «پ» ماده ۱۴۴ قانون هفتم پیشرفت و دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در این مورد که در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد، سازمان ثبت اسناد مکلف است که براساس این دستورالعمل این کارگزاریها را راهاندازی کند.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اولین بندی که مستلزم راهاندازی این کارگزاریها است، وجود شخصیت حقوقی است و شخصیت حقوقی باید در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت برسد. با تعاملات خوبی که با معاونت املاک و اسناد ایجاد شد، شیوهنامهای نگاشته شد که امروز به سراسر کشور ابلاغ شده است و از اول دیماه، ثبت این کارگزاریها آغاز خواهد شد.
نصیری با اشاره به نقش این کارگزاریها گفت: این کارگزاریها وظایف مهمی را از دوش سازمان ثبت برمیدارند و به لطف خدا اکثر کارهای آنها نیز بهصورت الکترونیکی انجام میشود. این موضوع باعث میشود در کار مردم در امور املاک، نقشهبرداری، تفکیک، تبدیل اسناد دفترچهای به تک برگ تسریع و تسهیل ایجاد شود.
وی افزود: این کارگزاریها که از اول دی به ثبت میرسند، بتوانند مفید واقع شوند. نکتهای که لازم میدانم بیان کنم این است که ما هم میتوانیم شرکتها یا مؤسساتی را بهصورت جدید تأسیس کنیم و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد و هم آن دسته از شرکتها یا مؤسساتی که قبلاً با یک شماره ثبت خاص و یک شناسه ملی به ثبت رسیدهاند، میتوانند به کارگزاری تبدیل شوند و در اینباره منعی وجود ندارد.
وی گفت: فقط دو ماده وجود دارد که از خود دستورالعمل و با دستور شورای نظارت برداشتهایم و این دو ماده حتماً باید در اساسنامه، اظهارنامه و تقاضانامه درج شود و توسط هیئترئیسه یا هیئتمدیره در جلساتی که در مجمع خود برگزار میکنند، امضا شود. این موضوع مهمترین اقدام جدیدی است که اداره کل ثبت شرکتها انجام داده است.