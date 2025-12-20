پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از وقوع یک حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ حسین جان پرور گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک راس گراز وحشی در محور باغلق به غلامان شهرستان راز و جرگلان، بلافاصله ماموران پاسگاه یکه صعود و پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: به علت ورود ناگهانی گراز به سطح جاده و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه، ۶ نفر از سرنشینان خودرو مصدوم که توسط عوامل امدادی به به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرهنگ حسین جان پرور از رانندگان خواست با توجه به تردد حیوانات وحشی در محورهای برون شهری به ویژه در ساعات شب و اوایل صبح با سرعت مطمئنه حرکت کرده و جوانب احتیاط را رعایت کنند.